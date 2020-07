Usa: Fauci, non sono stato invitato alla conferenza stampa di Trump sul coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca e direttore dell'Istituto Nazionale delle Allergie e delle Malattie Infettive, ha detto all'emittente "Cnn" di non essere stato invitato alla conferenza stampa del presidente Donald Trump in programma per oggi. Il briefing per la stampa sarà il primo di Trump sul coronavirus da fine aprile, mentre i casi positivi sono in aumento. Se fosse stato invitato al briefing, ha detto Fauci, avrebbe spietato agli statunitensi che "ci sono davvero alcune cose fondamentali che se fossero implementate credo che potremmo invertire la tendenza negli Stati del Sud, che in questo momento vengono colpiti molto duramente". Tra gli esempi fatti da Fauci c'è l'uso universale delle mascherine. "Rimanete fisicamente distanti. All'aperto meglio che al chiuso. In particolare, se avete intenzione di avere dei ristoranti, fate sedere le persone in posti distanti l'uno dall'altro. Lavatevi le mani. Sono cose davvero fondamentali. La settimana scorsa Fauci ha detto all'"Atlantic" che gli sforzi di alcuni funzionari della Casa Bianca per screditarlo sono "bizzarri" e che "alla fine fa male al presidente" minare un alto funzionario della sanità nel bel mezzo di una pandemia. Ma lo stesso presidente ha definito Fauci "un po' allarmista" in un'intervista a "Fox News" il 19 luglio.(Nys)