Argentina: crisi del debito, governo ribadisce rifiuto controfferta creditori (2)

- Secondo Fernandez, "il condizionamento principale del paese oggi è il debito estero, abbiamo portato avanti una discussione in assoluta buona fede seguendo il principio della sostenibilità, che significa che il debito sia compatibile con il nostro livello di sviluppo". "Noi abbiamo sempre rispettato i nostri impegni, sia quelli contratti da noi che quelli contratti da altri, e l'abbiamo fatto grazie a un modello di sviluppo che ci ha permesso generare le risorse per farlo, oggi vogliamo fare lo stesso", ha aggiunto. Il presidente argentino ha quindi illustrato quali sono i punti principali sui quali l'Argentina potrebbe basare la sua ripresa. "Questo è un paese che ha molte ricchezze, molti settori che hanno bisogno di investimenti, come quello degli idrocarburi, quello minerario, dell'agro-industria, e dell'industria della conoscenza", ha detto, sottolineando che "è lo Stato che deve generare le condizioni per gli investimenti del capitale privato". "Sono fiducioso che i creditori comprenderanno quello che stiamo dicendo e l'enorme sforzo che stiamo facendo e che ci aiutino ad affrontare e raggiungere il futuro", ha quindi concluso Fernandez. (segue) (Nys)