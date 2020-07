Argentina: crisi del debito, governo ribadisce rifiuto controfferta creditori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino ha risposto in questo modo al comunicato congiunto con il quale, nel primo pomeriggio di ieri, i gruppi "Ad Hoc Argentine Bondholder Group", "Exchange Bondholder Group" e "Argentine Creditor Committee" avevano rifiutato l'ultima offerta argentina. Un rifiuto che aveva generato sorpresa dato che, a cinque mesi dall'inizio del negoziato era la prima volta che i tre principali gruppi di creditori dei 66,3 miliardi del debito estero argentino sotto legislazione straniera si mostravano compatti contro l'offerta di Buenos Aires. La controproposta presentata ieri dai tre gruppi attesta il valore della ristrutturazione attorno al 57 per cento del totale contro il 53 per cento offerto da Buenos Aires. In termini nominali i creditori offrono adesso uno sconto di 31,5 miliardi di dollari contro la richiesta argentina di uno sconto di 33,4 miliardi sulle scadenze dei prossimi 25 anni. (segue) (Nys)