Usa: Trump, faccio i miei migliori auguri a Ghislaine Maxwell

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, fa "i migliori auguri" all'associata di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, da poco arrestata per sfruttamento della prostituzione minorile, anche se ha ammesso di non sapere "troppo" sulle indagini in cui è accusata. Lo riporta il sito "Axios". La settimana scorsa la Maxwell si è dichiarata non colpevole di aver cospirato con il suo fidanzato miliardario Epstein per abusare sessualmente di ragazze minorenni. Molti hanno ipotizzato che Maxwell abbia informazioni che potrebbero incriminare figure potenti coinvolte nel presunto giro di traffico sessuale di Epstein. "Ghislaine Maxwell è in prigione e molte persone vogliono sapere se ha intenzione di denunciare persone potenti. So che in passato ha parlato del principe Andrew e ha criticato il comportamento di Bill Clinton. Mi chiedo: credete che denuncerà uomini di potere?", ha chiesto un reporter durante il primo briefing della Casa Bianca sul coronavirus dalla fine di aprile. Trump ha risposto: "Non lo so, non l'ho seguito molto. Le faccio solo i miei migliori auguri, sinceramente. L'ho incontrata molte volte nel corso degli anni, soprattutto da quando vivo a Palm Beach e credo che loro abitassero a Palm Beach. Ma le auguro ogni bene, qualunque cosa sia. Non conosco la situazione del principe Andrew, non lo so. Non ne sono consapevole". (Nys)