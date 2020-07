© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Italia viva, Luciano Nobili, ribadisce che "per Italia viva la priorità è affrontare la crisi, per il Pd cambiare legge elettorale. Noi - continua il parlamentare su Twitter - vogliamo un sistema maggioritario in cui chi vince governa, il Pd smentendo la sua storia vuole il proporzionale, a rimorchio del M5s anche qui. E minacciano di farla con Salvini. Auguri". (Rin)