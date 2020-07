Usa: portavoce Trump, il presidente effettua test per il coronavirus più volte al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Donald Trump viene sottoposto a test per il coronavirus "più volte al giorno". Lo ha affermato la sua portavoce oggi, secondo quanto riportato dal sito "Politico". "Il presidente è l'uomo più testato degli Stati Uniti", ha detto ai giornalisti l'addetta stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany. "Ha effettuato il test più di chiunque altro, più volte al giorno, e crediamo che si stia comportando in modo appropriato". McEnany ha risposto a una domanda dei giornalisti riguardante la riluttanza del Presidente a indossare una maschera facciale in pubblico, ma ha rifiutato di approfondire il numero specifico di volte in cui Trump viene normalmente testato in un periodo di 24 ore. Personalità dei media conservatori, legislatori repubblicani e persino un ex funzionario di alto rango della Casa Bianca hanno tutti lamentato nei giorni scorsi l'insufficiente quantità di test del Paese e i ritardi nei risultati dei test. Trump, tuttavia, a volte ha sostenuto la necessità di effettuare meno test e ha detto ai suoi sostenitori in campagna elettorale il mese scorso che aveva dato istruzioni ai funzionari dell'amministrazione di "rallentare" gli screening. Trump ha anche sostenuto che gli Stati Uniti effettuano più test di qualsiasi altra nazione al mondo, ed è per questo che hanno un numero alto di contagi. (Nys)