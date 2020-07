© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato Elisabetta Casellati si è recata oggi in visita al parco archeologico del Colosseo a Roma. La seconda carica dello Stato è partita dall'Arco di Tito, ha percorso la Via Sacra per raggiungere la Curia Iulia. Lungo il tragitto le sono stati illustrati l'Arco di Tito, il Tempio di Romolo, la Casa delle Vestali, il Tempio di Antonino e Faustina, il Tempio del Divo Giulio.(Rin)