Coronavirus: Usa, più di metà del paese deve restare in quarantena per entrare a New York

- I governatori dell'area "Tri-State" degli Stati Uniti, composta da New York, New Jersey e Connecticut, hanno aggiunto altri dieci Stati Usa alla lista dei 31 dai quali, chiunque voglia entrare nella loro zona, dovrà restare per 14 giorni in quarantena. L'obbligo si applica a chiunque arrivi da uno Stato con una percentuale di contagi di coronavirus superiore a 10 ogni 100 mila abitanti su una media mobile di sette giorni. Gli stati appena aggiunti sono: Alaska, Indiana, Delaware, Maryland, Missouri, Montana, North Dakota, Nebraska, Virginia e Washington. La lista comprendeva già 31 Stati e oltre metà della popolazione statunitense. "Mentre i tassi di contagio aumentano in altri 41 Stati, il nostro numero continua a diminuire costantemente, grazie al duro lavoro dei newyorkesi e alla nostra apertura incrementale, guidata dai dati", ha detto il governatore di New York, Andrew Cuomo, in un comunicato. "Ieri abbiamo avuto il più basso numero di morti dall'inizio della pandemia - e non ci sono stati morti a New York", ha aggiunto. (Nys)