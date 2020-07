Cultura: Casellati, è il nostro petrolio, straordinario volano per il turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della sua visita al parco archeologico del Colosseo, il presidente del Senato Elisabetta Casellati ha detto che "vedere vuoto questo luogo archeologico tra i più visitati al mondo provoca dispiacere, allo stesso tempo però devo dire che essere qui oggi partendo dalla cultura, dalla bellezza di questi luoghi significa pensare alla rinascita del nostro Paese". La seconda carica dello Stato ha quindi sottolineato che "la cultura non è soltanto il 'beneficio dell'anima'", ma "è anche uno straordinario volano per il turismo" perché "con la cultura si mangia". La cultura, ha aggiunto, "ha anche un risvolto economico importante perché è il nostro petrolio". Da qui, ha proseguito Casellati "dobbiamo partire per la rinascita del nostro Paese" che "sta attraversando un momento di grave difficoltà sanitaria ed economica". "Gli italiani da questo straordinario monumento di bellezza possono ripartire", ha concluso il presidente del Senato: "Dico sempre viva l'Italia, crediamoci". (Rin)