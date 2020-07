Usa: Trump emette ordine che esclude immigrati irregolari da nuovo conteggio dei distretti congressuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato oggi un memorandum che escludere gli immigrati privi di documenti dal conteggio nei distretti del Congresso, quando le linee dei distretti saranno ridisegnate l'anno prossimo. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il memorandum segna l'ultimo sforzo dell'amministrazione Trump per cambiare il modo in cui la popolazione statunitense viene contata e rendere più difficile l'immigrazione nel paese. "Ho stabilito che il rispetto della legge e la tutela dell'integrità del processo democratico giustificano l'esclusione degli stranieri clandestini dalla base di ripartizione, per quanto possibile e nella misura massima della discrezionalità del Presidente ai sensi della legge", afferma l'ordine della Casa Bianca. L'American Civil Liberties Union (Aclu) ha già annunciato che contesterà il memorandum. (Nys)