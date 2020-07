Argentina: crisi del debito, governo ribadisce rifiuto controfferta creditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires, 21 lug - Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha ribadito oggi che l'offerta avanzata ai creditori il 6 luglio scorso per la ristrutturazione di 66,3 miliardi di dollari del debito estero rappresenta "il massimo sforzo" che il paese è in grado di fare. Lo ha fatto nel corso di una videoconferenza organizzata dall'influente foro imprenditoriale e finanziario regionale, Council of the Americas. "Non siamo qui per litigare con nessuno, vogliamo risolvere il problema del debito", ha detto Fernandez. "Non si può dire che non abbiamo promosso il dialogo e che non ci siamo sforzati, più di questo non possiamo fare, non è un capriccio è buonsenso", ha aggiunto. Il presidente argentino ha fatto quindi appello al rispetto delle norme del consenso internazionale da parte dei creditori. "Credo che una delle cose che dobbiamo rispettare sono le norme, noi stiamo rispettando le norme che il consenso mondiale ha stabilito per dirimere le dispute sul debito sovrano", ha affermato il capo di Stato argentino. (segue) (Nys)