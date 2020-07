Usa: United Airlines riporta una perdita di 1,6 miliardi di dollari a causa della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- United Airlines ha perso 1,6 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre - un risultato di tre mesi leggermente migliore delle terribili aspettative degli analisti. Lo riporta l'emittente "Cnn". Tuttavia, i ricavi della compagnia aerea statunitense sono calati di quasi il 90 per cento rispetto a quelli di un anno fa. È l'ultima prova del fatto che l'industria del trasporto aereo sta affrontando una prospettiva finanziaria devastante durante l'aumento dei casi di Covid-19 in alcune aree degli Stati Uniti. United ha avvertito in questi giorni che decine di migliaia di suoi lavoratori potrebbero essere licenziati in autunno, in occasione della fine del blocco dei licenziamenti nel settore voluto dal governo federale. Il Congresso Usa sta valutando un altro pacchetto di stimoli, ma rimane diviso su come dovrebbe essere strutturato.(Nys)