Usa: proteste di piazza, il capo del Pentagono contrario all'uso di agenti in tuta mimetica

- Il Segretario della Difesa statunitense, Mark Esper, si è detto preoccupato riguardo agli agenti federali che pattugliano le strade delle città degli Stati Uniti in uniformi mimetiche simili a quelle indossate dalle truppe nelle zone di guerra, secondo quanto riportato dal sito "Politico". Dopo le proteste a livello nazionale per l'ingiustizia razziale e la violenza della polizia scoppiate a giugno, Esper ha espresso preoccupazione per il fatto che in alcuni casi, gli agenti federali di polizia sono stati confusi con i soldati a causa delle loro uniformi simili. Lo ha detto Jonathan Hoffman, portavoce del capo del Pentagono. Esper ha sollecitato sforzi per distinguere più chiaramente le due forze. "Abbiamo visto che questo avveniva già a giugno, quando c'erano alcune forze dell'ordine che indossavano uniformi che le facevano sembrare dei militari", ha detto Hoffman. Esper ha detto ai funzionari dell'amministrazione che "vogliamo un sistema in cui le persone possano riconoscere la differenza". Secondo "Politico", Esper potrebbe discuterne presto con il procuratore generale William Barr. I commenti di Hoffman vengono in mezzo all'allarme crescente per gli agenti federali vestiti come truppe che stanno pattugliando Portland, in Oregon, questa settimana su ordine del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha minacciato di inviare altri agenti in grandi città come New York e Chicago se i "liberal-democratici" in carica non si oppongono ai disordini civili.(Nys)