Ucraina: Zelensky consiglia di vedere il film "Earthlings", come richiesto da sequestratore

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato i cittadini a guardare il documentario "Earthlings", come richiesto dal sequestratore che ha preso oggi in ostaggio una ventina di persone a Lutsk. In un messaggio sui propri profili social, Zelensky ha chiesto "a tutti" di guardare il documentario in questione, girato nel 2005 e a cui ha partecipato l'attore ambientalista e animalista Joaquin Phoenix. Si tratterebbe di una richiesta che arriva direttamente da Maksim Krivosh, il sequestratore 44enne, che dopo un colloquio telefonico con il presidente ucraino avrebbe rilasciato tre ostaggi.(Rum)