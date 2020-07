Sequestratore chiede a Zelensky di "consigliare" un film di Joaquin Phoenix in cambio degli ostaggi: esaudito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato i cittadini a guardare il documentario "Earthlings", come richiesto dal sequestratore che ha preso oggi in ostaggio una ventina di persone a Lutsk. In un messaggio sui propri profili social, Zelensky ha chiesto "a tutti" di guardare il documentario in questione, girato nel 2005 e a cui ha partecipato l'attore ambientalista e animalista Joaquin Phoenix. Si tratterebbe di una richiesta che arriva direttamente da Maksim Krivosh, il sequestratore 44enne, che dopo un colloquio telefonico con il presidente ucraino avrebbe rilasciato tre ostaggi. Da questa mattina, un individuo ha sequestrato circa 20 persone a Lutsk, una città nell'Ucraina occidentale.(Res)