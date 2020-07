Ue: Gualtieri, accordo Bruxelles risultato storico per Italia ed Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, "l’accordo chiuso a Bruxelles dopo quattro giorni di dura trattativa costituisce un risultato storico per l’Italia e per l’Europa, del tutto inimmaginabile soltanto pochi mesi fa. Oggi tutto è cambiato - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, con un’intesa frutto di un processo laborioso e impegnativo, nato dalla lettera che l'Italia, con il presidente Conte, ha promosso insieme ad altri capi di Stato e di governo, a partire da Macron e Sanchez. Un lavoro certosino che ha costruito in questi mesi un fronte comune via via più largo, con l’impegno importante della Commissione, del Parlamento europeo, della Germania e di tanti altri Paesi, e che ha delineato un programma ambizioso, basato su emissione di titoli comuni per 750 miliardi di euro, all’altezza della sfida che ci aspetta. È la prima volta che questo succede e noi ci abbiamo creduto sin dall’inizio". Il titolare del Mef aggiunge che "oggi l’Italia può contare su un Recovery fund robusto, che assegna all’Italia 209 miliardi di euro: circa 81 miliardi in trasferimenti, cioè la stessa cifra prevista nella proposta iniziale della Commissione, e fino a 127 miliardi in prestiti, ben 36 miliardi in più. Inoltre, novità del compromesso di stanotte, fino al 10 per cento dei fondi del Recovery fund potrà essere pre-finanziato nel 2021 e potranno essere incluse spese fatte a partire da febbraio 2020. La Commissione raccoglierà le risorse sui mercati, emettendo titoli comuni di debito con la garanzia del bilancio dell'Unione europea per finanziare progetti comuni e trasformativi, come chiedevamo noi dall’inizio". (segue) (Rin)