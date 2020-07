Usa: Facebook mette bollino di verifica su tweet di Trump contro voto per posta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo che oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha postato su Facebook un'affermazione infondata secondo la quale il voto per corrispondenza potrebbe portare a una "elezione corrotta", il social network ci ha apposto un'etichetta che indirizza gli utenti a un sito web governativo per saperne di più su come votare. La risposta fa parte della nuova politica di Facebook, annunciata dall'amministratore delegato Mark Zuckerberg il mese scorso, di etichettare i post sulle elezioni di novembre per evitare la disinformazione. Nei giorni scorsi, Facebook ha messo la stessa etichetta sotto un di post di Trump e del candidato democratico presunto Joe Biden. Questo nuovo approccio è già stato criticato da alcuni osservatori che temono che le etichette possano creare confusione. Da settimane Trump si scaglia contro il voto per posta, convinto che possa penalizzarlo alle prossime elezioni di novembre mentre i sondaggi lo danno indietro di 12 punti rispetto al rivale dem Joe Biden. “Elezioni 2020 truccate: milioni di schede elettorali postali saranno stampate da stati stranieri e altri. Sarà lo scandalo dei nostri tempi”. (Nys)