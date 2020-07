Ue: Gualtieri, freno? Decisione torna in capo a Commissione, Conte ha condotto negoziato duro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il freno dell'Olanda "non c'è, non c'è nessuno potere di veto di nessun Paese". Lo ha chiarito il ministro per l'Economia e le Finanze, Roberto Gualtieri, ospite di "InOnda" su La7. "Non si introduce una logica intergovernativa di unanimità", è stato introdotto un meccanismo di freno con la richiesta di discussione e sospensione di tre mesi "ma la decisione poi torna alla Commissione", ha spiegato. "Ci siamo impegnati in un negoziato molto duro e il presidente Conte è stato bravo" a spiegare a tutti i partner europei che la sua proposta era a favore dei diritti dell'Unione. "Per questo ha avuto successo", ha concluso Gualtieri. (Rin)