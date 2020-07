Usa: Hillary Clinton, Trump ha concesso la grazia a Stone per metterlo a tacere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hillary Clinton ha detto che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commutato la sentenza del suo ex collaboratore Roger Stone per "metterlo a tacere". L'ex candidato democratico alla presidenza ha detto a "The Reidout" dell'emittente "Msnbc" che crede che Stone abbia minacciato Trump in privato e che se dovesse andare in prigione, parlerebbe di "quello che hanno fatto veramente" durante le elezioni del 2016. "Questa è la continuazione dell'insabbiamento", ha detto Clinton. Trump ha usato il suo potere "in modo che Roger Stone non vuotasse più il sacco su quello che è successo e su quanto Donald Trump sapeva", ha aggiunto. All'inizio di questo mese, Trump ha commutato la condanna a tre anni e quattro mesi di carcere del suo ex consigliere elettorale per aver mentito al Congresso e ostacolato la giustizia durante le indagini per il Russiagate. (Nys)