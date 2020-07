Argentina: crisi del debito, governo ribadisce rifiuto controfferta creditori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i tre principali gruppi di creditori, tra i quali figurano giganti come il fondo "Blackrock" di Larry Fink, Fidelity, Monarch, Gramercy e Greylock, che affermano di detenere "collettivamente più di un terzo delle obbligazioni globali in circolazione", l'offerta congiunta "contiene importanti concessioni economiche e legali". I principali punti, segnala la nota congiunta, sarebbero "un alleggerimento del debito sul breve termine", una "soluzione sostenibile sul lungo termine" ed "un quadro giuridico necessario ad incoraggiare ulteriori investimenti e mettere il paese sulla strada della ripresa". I tre gruppi ritengono che l'ultima offerta presentata da Buenos Aires "non è all'altezza di una proposta che può essere accettata" e affermano di aver raggiunto un accordo di cooperazione per il quale si impegnano "a non aderire all'offerta di scambio proposta dall'Argentina". Il comunicato conclude manifestando "fiducia in una risoluzione consensuale del negoziato" e in un accordo sulla controproposta che "fornirà un percorso verso un futuro economico sostenibile per il popolo argentino". (segue) (Nys)