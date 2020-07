Coronavirus: Usa, per Trump i ritardi nella risposta sono colpa di Obama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima conferenza stampa sul coronavirus tenutasi alla Casa Bianca dopo quasi tre mesi, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha cercato di scaricare la colpa del ritardo della sua amministrazione nella risposta alla pandemia di coronavirus sul suo predecessore, sostenendo ancora una volta di aver ereditato "armadietti molto vuoti". Lo riporta l'emittente "Cnn". In una difesa a spada tratta della sua gestione della crisi, il presidente Trump ha affermato che i governatori ricevono "tutto ciò di cui hanno bisogno" dal governo federale e che "enormi quantità" di forniture mediche essenziali sono disponibili per gli Stati che ne hanno bisogno. "I governatori stanno lavorando molto, molto duramente e noi li sosteniamo al 100 per cento, tutto ciò di cui hanno bisogno lo ricevono, e ci stiamo prendendo cura di loro", ha detto Trump ai giornalisti. "Abbiamo un'enorme quantità di attrezzature mediche e una grande catena di fornitura, che si tratti di respiratori o camici o di qualsiasi cosa di cui abbiano bisogno". Difendendo le azioni intraprese dalla sua amministrazione per affrontare il coronavirus, il presidente Trump ha dichiarato: "Abbiamo chiuso il confine con la Cina, abbiamo messo il divieto". In seguito ha aggiunto: "Ho chiuso le frontiere con l'Europa". In precedenza Trump aveva già affermato che gli Stati Uniti non avevano respiratori quando è entrato in carica, o quando la pandemia di coronavirus ha colpito il paese. Tuttavia, un portavoce del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani ha confermato a "Cnn" alla fine di giugno che c'erano circa 19 mila respiratori nelle scorte nazionali da "molti anni", compresi 16.660 ventilatori pronti per l'uso immediato nel marzo 2020; il portavoce ha confermato che nessuno di questi 16.660 è stato acquistato dall'amministrazione Trump. (Nys)