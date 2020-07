Coronavirus: Usa, superati di nuovo i mille morti al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti martedì hanno registrato più di mille morti per Covid-19 in 24 ore per la prima volta da maggio, l'ennesimo segnale che il paese sta avendo difficoltà a contenere la pandemia sei mesi dopo la sua comparsa. Lo riporta il sito "Politico". Il numero di morti giornaliere di Covid-19 era in costante diminuzione da mesi dopo aver raggiunto il picco di oltre duemila morti a metà aprile, ma i decessi hanno cominciato a crescere di nuovo all'inizio di questo mese, quando il virus ha preso d'assalto tutto il Sud e il Sud-Ovest del paese. Ci sono stati 1.029 nuovi decessi per coronavirus segnalati martedì, secondo "Cnn". Anche se il numero di morti giornaliere è fluttuante, e i numeri sono diminuiti durante il fine settimana, quando le segnalazioni sono tipicamente in ritardo, la scorsa settimana gli Usa hanno registrato in media oltre 900 nuovi decessi al giorno. (Nys)