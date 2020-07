Siria: partito Baath vince elezioni parlamentari, crolla l'affluenza rispetto al 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Baath, al potere in Siria, e i movimenti politici alleati hanno ottenuto la maggioranza alle elezioni parlamentari, secondo quanto annunciato oggi dalla Commissione elettorale. Il partito e i movimenti alleati del presidente Bashar al Assad hanno ottenuto 177 seggi su 250. Si è fermata invece al 33,17 per cento l’affluenza, segnando un netto calo rispetto al 57 per cento del 2016, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Sana". Le elezioni, le terze dal 2011 e rimandate due volte a causa della pandemia di coronavirus, si sono svolte il 19 e il 20 luglio per la prima volta anche nelle ex roccaforti dell'opposizione in cui il governo di Damasco ha ancora un controllo parziale: al Hasakah, Idlib e al Raqqa. Alle elezioni hanno partecipato 2.100 candidati in corsa per i 250 seggi del parlamento, spalmati su 15 collegi per un totale di 7.400 seggi elettorali. Come accaduto per le altre tornate, i siriani fuggiti all’estero a causa della guerra non hanno potuto votare in alcun modo. L'opposizione in esilio e la comunità internazionale hanno bollato le elezioni siriane come una farsa. Citato dal quotidiano panarabo "Al Arabi Al Jadid", Nasr al Hariri - già deputato del parlamento siriano e ora figura di spicco dell’opposizione dopo avere aderito alla Coalizione nazionale siriana nel 2015 - ha dichiarato che “il regime (degli Assad) non ha conosciuto vere elezioni da quando prese il potere 50 anni fa”. (segue) (Res)