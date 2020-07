Famiglia: Cuppi, assegno unico conquista importante per equità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso di Valentina Cuppi, presidente del Partito democratico, "l'assegno unico è una misura a cui il Pd ha tanto lavorato e che abbiamo tutti fortemente voluto. Una misura per l'equità, universale, per tutti, ma parametrata su soglia Isee (Indicatore della situazione economica equivalente). Sostiene genitori e figli dal settimo mese di gravidanza fino ai 18-21 anni. Una conquista importante - prosegue Cuppi - per supportare tutte le famiglie e per contrastare la denatalità. Il prossimo passo, su cui la maggioranza dovrà mostrarsi coraggiosa, è una radicale riforma ed estensione dei congedi parentali". (Com)