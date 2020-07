Latina: solidarietà sindaco Coletta a giudice Cario, "Siamo tutti al suo fianco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere tutta la mia solidarietà, anche a nome dell’amministrazione comunale di Latina, al giudice Giuseppe Cario per il quale è stato disposto un sistema di protezione". Lo scrive in una nota il sindaco di Latina Damiano Coletta. "Notizie del genere ci fanno capire ancora una volta quanto sia importante non abbassare mai la guardia sul fronte della legalità e continuare a fare fronte comune contro i fenomeni malavitosi, in difesa della società civile. Non possiamo permettere di farci intimidire dalla criminalità e da chi minaccia persone dello Stato come il giudice Cario che quotidianamente sono al servizio della collettività con abnegazione e determinazione. Sono certo che ogni cittadino che compone la parte sana di questa città, che è la più numerosa, sta facendo sentire il proprio sostegno in questo momento. Per l’Amministrazione di Latina -conclude la nota- la difesa della legalità è sempre stata una priorità e lotteremo con tutte le nostre forze, insieme a tutte le altre istituzioni, affinché persone come il giudice Cario proseguano nella loro fondamentale opera contro la criminalità e per il bene comune".(Com)