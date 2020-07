Brasile: ministro Economia consegna in parlamento proposta di riforma tributaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha consegnato in parlamento la proposta di riforma tributaria del governo. La proposta, elaborata dai tecnici del ministero, prevede l'unificazione di un unico tributo delle due attuali tasse federali sui consumi, Pis e Cofin, che darebbe origine al contributo su beni e servizi (Cbs), imposta sul valore aggiunto (Iva). L'aliquota Iva federale dovrebbe essere compresa tra l'11 e il 12 per cento. La riforma, così come presentata, non richiede una modifica della Costituzione federale e, pertanto, ha un processo più semplice di approvazione in parlamento. Tuttavia l'idea iniziale del ministro Guedes era di creare un'unica Iva inglobando anche le tasse sui consumi attualmente riscosse dagli stati (Icms) e dai municioi (Iss). Tuttavia una modifica del genere avrebbe un iter molto più lungo e complesso a causa della necessità di modificare la costituzione. (segue) (Brb)