Usa: Trump, la pandemia nel paese "peggiorerà prima di migliorare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ammesso nel suo primo briefing con la stampa sul coronavirus dalla fine di aprile che l'epidemia negli Stati Uniti "probabilmente, purtroppo, peggiorerà prima di migliorare", aggiungendo: "È qualcosa che non mi piace dire, ma è così che stanno le cose". Lo riporta il sito "Axios". Per settimane, Trump ha liquidato l'aumento delle infezioni come un semplice prodotto di ulteriori test, insistendo sul fatto che il coronavirus un giorno "sarebbe scomparso". Il presidente ha poi ripetuto questa affermazione ieri, ma ha definito comunque "preoccupante" l'aumento dei casi nel Sud del mondo e ha esortato tutti gli statunitensi a indossare una maschera quando la distanza sociale non è possibile. Pur riconoscendo la gravità della situazione, Trump ha difeso i progressi dell'amministrazione nei tamponi, nelle terapie e nello sviluppo del vaccino. A chi gli ha chiesto se gli statunitensi dovrebbero giudicarlo a novembre in base alla sua gestione della pandemia, Trump ha risposto: "Questo, tra le altre cose", prima di snocciolare una lista di risultati legati all'economia, all'esercito e altro ancora. (Nys)