Siria: partito Baath vince elezioni parlamentari, crolla l'affluenza rispetto al 2016 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri anche il dipartimento di Stato Usa ha condannato le elezioni legislative definendole "truccate" e accusando il governo di Damasco di cercare in modo falso la propria legittimità. Le elezioni che si sono tenute in Siria domenica e lunedì sono le terze dall’esplosione della guerra del 2011. "Bashar al Assad sta cercando di presentare questa dubbia elezione come un successo contro il presunto complotto occidentale, ma in realtà è semplicemente un'altra di una lunga serie di voti assurdi, gestiti dal palcoscenico di Assad, in cui il popolo siriano non ha una vera scelta", si legge in una nota del dipartimento di Stato. Secondo Washington, la Siria non ha avuto elezioni "libere ed eque" da quando il partito Baath di Assad è salito al potere 50 anni fa. “Milioni di siriani che vivono all'estero, la maggior parte dei quali sono rifugiati, non sono stati autorizzati a votare”, osserva il dipartimento di Stato. Secondo una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, osserva il dipartimento di Stato Usa, le elezioni in Siria devono essere "libere ed eque", "sotto la supervisione delle Nazioni Unite" e "con tutti i siriani", compresi quelli della diaspora, che possono partecipare. "Fino a quando il regime di Assad e il suo governo non permetteranno e aderiranno a queste condizioni, la comunità internazionale vedrà queste elezioni truccate per quello che sono: un altro tentativo del regime di conferire falsa legittimità a se stesso ed evitare di attuare il processo politico che la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu 2254 richiede". (segue) (Res)