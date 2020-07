Siria: partito Baath vince elezioni parlamentari, crolla l'affluenza rispetto al 2016 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria si trova anche a causa delle conseguenze della pandemia di coronavirus in una situazione economica critica con i prezzi dei prodotti alimentari che sono aumentati di oltre il 200 per cento nell'ultimo anno e ora si attestano a 20 volte i loro livelli prebellici, secondo dati del Programma alimentare mondiale (Pam). Per l’organizzazione delle Nazioni Unite oltre l'80 per cento della popolazione siriana vive in condizioni di povertà e affronta una "crisi della fame senza precedenti". In questo contesto molti dei candidati hanno promesso di combattere l'inflazione e migliorare le infrastrutture distrutte dalla guerra. (Res)