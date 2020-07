Ue: Grasso (Leu), risultato importantissimo, ora maturità maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Pietro Grasso, di Liberi e uguali, sottolinea che "l'Italia, grazie al presidente Conte e a tutta la delegazione italiana, ha conseguito un risultato importantissimo: le risorse pattuite possono e devono essere un volano di sviluppo - continua il parlamentare in una nota - per rilanciare il nostro sistema di welfare, abbattere le diseguaglianze, rilanciare il lavoro e gli investimenti, potenziare l'economia, perseguire equità e sostenibilità, contribuendo anche a risollevare i nostri conti pubblici". Secondo l'esponente di Leu, "la trattativa europea è stata lunga, estenuante, difficile. L'Europa si sta giocando tutto: il presente, nel quale bisogna fronteggiare una crisi sanitaria ed economica devastante; e, soprattutto, il futuro. È un fatto: o l'Europa è unita o, semplicemente, sarà archiviata dalla storia. E, con lei, la pace, la stabilità, i diritti che abbiamo raggiunto insieme. Ora - conclude Grasso - tocca a noi. Serve una prova di maturità di questa maggioranza, per un cambiamento radicale e duraturo". (Com)