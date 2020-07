Ue: Gualtieri, accordo Bruxelles risultato storico per Italia ed Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gualtieri prosegue affermando che "sono stati inoltre evitati meccanismi di governance con passaggi all’unanimità, ed anche il cosiddetto 'freno di emergenza', eventualmente attivabile solo per i pagamenti (i Piani nazionali sono approvati con maggioranza qualificata), sarà temporaneo e non intaccherà le prerogative della Commissione e i meccanismi decisionali basati sul metodo comunitario. Dunque, un’opportunità unica per il nostro Paese di rilanciare la propria economia all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e dell’inclusione, con un sostegno deciso al tessuto economico e produttivo, con più investimenti sulle infrastrutture, più risorse per l’istruzione, la ricerca, la salute e la cultura. Questa - osserva il ministro - è anche l’occasione che aspettavamo da tempo per affrontare nodi strutturali che frenano il Paese e il suo potenziale che, oggi più che mai, può e deve esprimersi appieno. Si apre una nuova fase per l’Italia, che può investire su una ambiziosa strategia di rilancio, e per l’Europa, che si incammina sulla strada di una reale unione economica, che può rafforzarne e la dimensione democratica e la proiezione politica, necessarie - conclude il titolare del dicastero dell'Economia e delle Finanze - ad affrontare le sfide del mondo globale e a rigenerare il proprio modello sociale e di sviluppo". (Rin)