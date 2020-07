Ue: Gualtieri, Italia esce con più risorse di prima, Conte decisivo in vari passaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Economia e le Finanze, Roberto Gualtieri, ha chiarito che nel corso della recente trattativa a Bruxelles "chi era a Roma è rimasto in contatto con il team negoziale, ma in quella stanza ci sta solo una persona". Ospite di "InOnda" su La7, il titolare del Mef ha spiegato che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte "ha mostrato una tempra negoziale notevole ed è stato decisivo in una serie di passaggi". L'Italia, ha rimarcato, "non ha perso nulla, prende gli 82 miliardi della proposta della Commissione ed ha aumentato la quantità di prestiti". L'Italia in sintesi per Gualtieri esce con "più risorse di prima". Il premier è stato "decisivo nel passaggio sulla governance, sulla dimensione del fondo e dei prestiti, ha costruito un fronte sempre più largo che ha superato le obiezioni di altri Paesi", ha concluso Gualtieri.(Rin)