Legge elettorale: Giachetti (Iv), giochetti da chi era per maggioritario e ora vuole proporzionale

- Il deputato di Italia viva, Roberto Giachetti, sottolinea che "i giochetti li fa chi vuole il proporzionale, non chi vuole il maggioritario. Un tempo la pensava così anche il Pd - continua il parlamentare in una nota - che oggi invece segue i grillini, non solo in Liguria ma anche sul proporzionale. Se però sono così convinti, si votino pure la legge elettorale che vogliono: noi", conclude l'esponente di Iv, "ci occupiamo di posti di lavoro, non di collegi elettorali". (Com)