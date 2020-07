Spagna-India: sesto ciclo di consultazioni politiche bilaterali tra sottosegretari Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato spagnolo per gli Affari esteri e per l'America Latina e i Caraibi, Cristina Gallach, ed il suo omologo indiano, Vikas Swarup, hanno tenuto oggi il sesto ciclo di consultazioni politiche bilaterali. Secondo quanto riferito da una nota del ministero degli Esteri, durante l'incontro sono stati esaminati una dozzina di accordi in cui entrambi i paesi stanno lavorando in settori diversi come la gestione delle acque, lo sviluppo sostenibile, l'astrofisica e lo sport. Sia la Spagna che l'India hanno evidenziato l'importanza di un multilateralismo efficace, sottolineando l'importanza di rafforzare il sistema sanitario globale, oltre a riflettere sulle lezioni apprese dalla risposta internazionale al Covid-19. Sul fronte economico, Gallach e Swarup hanno rimarcato il potenziale delle relazioni in termini di negoziati su investimenti e commercio che grazie ai 5,5 miliardi di euro del 2019 hanno reso la Spagna il sesto partner commerciale dell'India nell'Unione europea. (Spm)