Milano: uccise la moglie e tentò di investire poliziotti, condannato all'ergastolo (2)

- Al personale di polizia giudiziaria, che l'avevano sentita immediatamente, aveva detto che sarebbe andata a stare dalla figlia per alcuni giorni troncando qualsiasi contatto con l'uomo. Tuttavia, la mattina dell'ultimo giorno di agosto dell'anno scorso marito e moglie erano stati visti insieme dai vicini sotto casa di lei. A sera, dopo molte telefonate a vuoto, la figlia della donna, preoccupata del fatto che non aveva più sue notizie, era andata a casa della madre dove l'aveva trovata riversa senza vita sul pavimento della cucina. Quella notte stessa, mentre erano in corso i primi sopralluoghi della polizia, Galluccio era tornato in auto sulla scena del crimine dove aveva tentato di investire due agenti e la figlia della donna, andando poi a sbattere in un'aiuola. (Rem)