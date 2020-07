Imprese: Intesa Sanpaolo, supplemento prospetto offerta Ubi Banca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto massime 1.144.285.146 azioni ordinarie di Unione di banche italiane Spa, Intesa Sanpaolo Spa rende noto che la Consob, in data odierna, ha approvato, con nota 21 luglio 2020 protocollo 0706293/20, il supplemento al prospetto informativo, costituito dal documento di registrazione, dalla nota informativa e dalla nota di sintesi, depositati presso la Consob e pubblicati in data 26 giugno 2020. Secondo quanto si legge in una nota, il Supplemento viene pubblicato al fine di modificare il Prospetto informativo a seguito dell’incremento del corrispettivo dell’offerta, del provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha approvato l’operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Ubi Banca e del relativo comunicato stampa con il quale l’emittente ha, inter alia, comunicato di ritenere verificata la "condizione antitrust" (indicata tra le condizioni di efficacia dell’offerta) e, in ogni caso, per quanto occorrer possa, di rinunciarvi. (segue) (Com)