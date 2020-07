Imprese: Intesa Sanpaolo, supplemento prospetto offerta Ubi Banca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si legge nella nota di Intesa Sanpaolo, gli investitori che abbiano già aderito all'offerta in data antecedente alla data di pubblicazione del supplemento hanno diritto di revocare la propria adesione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2 del Regolamento (Ue) 2017/1129. Il diritto di revoca è esercitabile entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del supplemento e, quindi, entro e non oltre il 23 luglio 2020, mediante disposizione scritta da consegnare presso la propria banca o il proprio intermediario. Nella nota, Intesa Sanpaolo ricorda che ha già provveduto a pubblicare la nuova scheda di adesione, modificata per effetto dell’incremento del corrispettivo. A fini di chiarezza, nella nota, Intesa Sanpaolo precisa che l’eventuale sottoscrizione della scheda di adesione nella versione precedente alla nuova scheda di adesione pubblicata il 17 luglio 2020 sarà considerata una valida adesione alle nuove condizioni migliorative dell’offerta. Nessuna azione o attività è richiesta agli azionisti che abbiano aderito all'offerta mediante la scheda di adesione nella versione precedente alla pubblicazione della nuova scheda di adesione, precisa la nota. (segue) (Com)