Imprese: Intesa Sanpaolo, supplemento prospetto offerta Ubi Banca (3)

- Il Supplemento è stato depositato presso la Consob in data odierna. Il Supplemento e il Prospetto informativo, sottolinea Intesa Sanpaolo, sono a disposizione del pubblico per la consultazione presso: la sede legale di Intesa Sanpaolo; la sede legale degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni (Intesa Sanpaolo Spa, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, Banca popolare di Sondrio società cooperativa per azioni, Banco di Desio e della Brianza Spa, Bnp Paribas Securities Services – succursale di Milano, cassa centrale banca – Credito cooperativo italiano, Crédit Agricole Italia Spa., Credito Valtellinese Spa, Equita Sim Spa e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario Spa); il sito internet di Intesa Sanpaolo "group.intesasanpaolo.com"; il sito internet del global information agent, Morrow Sodali Spa "www.morrowsodali-transactions.com". Nella nota di Intesa Sanpaolo si legge che il supplemento deve essere letto congiuntamente al Prospetto Informativo. L’adempimento di pubblicazione del Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. (Com)