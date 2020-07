Minori: Fiorini (FI), commissione inchiesta sia operativa subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata emiliana Benedetta Fiorini, di Forza Italia, commenta l'approvazione in via definitiva, da parte dell'Aula della Camera, con 402 sì, un solo no e 4 astenuti, della legge che istituisce la commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori ed afferma: "L'istituzione della commissione d'inchiesta sul sistema degli affidi, da me fortemente voluta, avendo presentato una proposta di legge, abbinata a quella approvata oggi, finalizzata a svolgere indagini sulle attività connesse alle comunità e agli istituti che accolgono minori in affido, è la risposta a quei minori e a quelle famiglie che hanno subito inaccettabili soprusi e prevaricazioni. E' una risposta - continua la parlamentare in una nota - a chi voleva liquidare come un semplice 'raffreddore' quanto avvenuto in Val d'Enza. Adesso mi auguro che i tempi con i quali si riuscirà a costituire e rendere operativa questa commissione siano brevissimi: deve essere subito operativa". A giudizio dell'esponente di FI, "la normativa vigente in materia di affidi e di adozioni ribadisce in maniera netta che il minore ha il primario diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e che la sottrazione dal proprio nucleo familiare è da considerarsi come una soluzione limite, come l'extrema ratio, praticabile solo nei casi in cui tutte le misure di sostegno al suo nucleo familiare non abbiano dato gli esiti sperati. Purtroppo non avviene sempre così. Quello che ha mostrato la gestione degli affidi in Emilia-Romagna, nella Val d'Enza - evidenzia la deputata -, è la sostanziale assenza dei sistemi di controllo". (segue) (Com)