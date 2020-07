Imprese: Eni su processo Nigeria, da pubblico ministero richieste di condanna totalmente prive di fondamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni considera prive di qualsiasi fondamento le richieste di condanna avanzate dal pubblico ministero nell’ambito del processo Nigeria ai danni della società, dei suoi attuale ed ex amministratori delegati, e dei manager coinvolti nel procedimento. Nel corso della requisitoria - informa una nota Eni -, il Pm, in assenza di qualsivoglia prova o richiamo concreto ai contenuti della istruttoria dibattimentale, ha ribadito la stessa narrativa della fase di indagini, basata su suggestioni e deduzioni, ignorando che sia i testimoni, sia la documentazione emersa hanno smentito, in due anni di processo e oltre quaranta udienze, le tesi accusatorie. Le difese dimostreranno al Tribunale che Eni e il suo management operarono in modo assolutamente corretto nell’ambito dell’operazione Opl245. Si ricorda che Eni e Shell corrisposero per la licenza un prezzo d’acquisto congruo e ragionevole direttamente al governo nigeriano, come contrattualmente previsto attraverso modalità chiare, lineari e trasparenti; Eni, inoltre, non conosceva, né era tenuta a conoscere, l’eventuale destinazione dei fondi successivamente versati a Malabu dal Governo nigeriano, pagamento che peraltro avvenne dopo un’istruttoria dell’Autorità Anticorruzione della Gran Bretagna (Soca). (segue) (Com)