Imprese: Eni su processo Nigeria, da pubblico ministero richieste di condanna totalmente prive di fondamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esistono quindi - precisa la nota - tangenti Eni in Nigeria e non esiste uno scandalo Eni. Eni ricorda i provvedimenti del dipartimento di Giustizia e dalla Sec americani, che hanno chiuso le proprie indagini senza intraprendere alcuna azione nei confronti della società. Le molteplici indagini interne affidate a soggetti terzi internazionali da parte degli organi di controllo della società avevano già da tempo evidenziato l’assenza di condotte illecite . Eni confida che la verità potrà finalmente essere ristabilita ad esito delle argomentazioni difensive che saranno svolte alla fine di settembre in attesa della sentenza del Tribunale. (Com)