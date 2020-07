Coronavirus: Usa, secondo i Cdc i contagiati potrebbero essere da sei a 24 volte di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), il numero reale di casi di coronavirus negli Stati Uniti potrebbe essere da sei a 24 volte superiore a quanto mostrano le cifre ufficiali. Lo riporta il sito "Politico". In una nota pubblicata oggi i Cdc scrivono che il carico virale di malattia è probabilmente dieci volte maggiore rispetto a quanto precedentemente compreso. Ma questo significa ancora che la maggior parte degli statunitensi non è stata infettata. Al momento sono stati segnalati circa 3,8 milioni di contagiati nel paese. Lo studio si basa sui test anticorpali di circa 16 mila persone condotti tra la fine di marzo e l'inizio di maggio in alcune parti della California, Connecticut, Florida, Louisiana, Minnesota, Missouri, New York, Pennsylvania, Utah e lo Stato di Washington. Un test anticorpale positivo significa che una persona è stata precedentemente esposta al virus. Tuttavia, gli autori dello studio dei Cdc osservano che i test anticorpali possono dare risultati falsi positivi, sebbene quello utilizzato nello studio avesse il 96 per cento di possibilità di identificare correttamente le persone con anticorpi. (Nys)