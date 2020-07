Imprese: processo presunta tangente Eni in Nigeria, pm, "tutti sapevano dei soldi ai politici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Difficilmente troverete la parola tangente in questa storia ma troverete quella di cash, contributi elettorali e pay-off". Lo ha detto il procuratore aggiunto di Milano, Fabio De Pasquale, ha esordito nella requisitoria fiume, durata oltre sei ore, del processo sulla presunta maxi tangente da 1 miliardo e 92 milioni di dollari che sarebbe stata versata da Eni e Shell per aggiudicarsi nel 2011 i diritti esplorativi del blocco Opl 245 in Nigeria. Tuttavia, tutti in Eni e Shell sapevano che i soldi sarebbero andati a finire a beneficio degli sponsor politici dell'operazione", in particolare a Dan Etete, ex ministro nigeriano del Petrolio fino al 1998. E fu proprio a Etete che il governo nigeriano durante il governo di Sani Abacha e attraverso lo schermo della società Malabu aveva avuto la licenza per il blocco Opl-245. Tale licenza fu poi assegnata nel 2011 'senza gara' a Eni e Shell per 1 miliardo e 300 milioni di dollari e il governo nigeriano girò 1 miliardo e 92 milioni di dollari su un conto riferibile a Etete, il quale poi, secondo l'accusa, ne ridistribuì una parte a politici nigeriani in carica all'epoca dei fatti, tra i quali in particolare, il presidente della Nigeria e il ministro della Giustizia. "I documenti provano che ci fosse la consapevolezza delle persone di Eni e Shell che stavano operando in un contesto di business con tratti criminali", ha aggiunto De Pasquale. (Rem)