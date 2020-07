Kosovo: ministro Salute annuncia creazione di Consiglio consultivo per lotta a pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Kosovo, Armend Zemaj, ha annunciato di aver istituito un Consiglio consultivo nella lotta contro la pandemia di Covid-19 che sarà presieduta da Lul Raka, professore di micorbiologia e membro dell’Istituto pubblico per la salute nazionale del Kosovo. Il Consiglio sarà composto da undici membri, tutti professionisti nei settori pertinenti. Zemaj ha chiaritX che il consiglio fornirà al ministero della Salute consulenza professionale, aggiornamenti scientifici e raccomandazioni sul modo migliore per contenere la pandemia. "Tutte le proposte di questo Consiglio saranno valutate e raccomandate dall'Istituto nazionale per la salute pubblica in linea con la legislazione ", ha scritto Zemaj su Facebook. Il Kosovo ha registrato oggi 142 nuovi casi di coronavirus rispetto a ieri, la maggior parte dei quali (47) sono stati rilevati a Pristina. Da ieri si contano nel paese 101 guariti e quattro decessi, mentre i casi attivi sono 2.669. (segue) (Alt)