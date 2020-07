Usa: Democratici e Repubblicani trattano sui mille miliardi di dollari del nuovo pacchetto d'aiuti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dettagli resi noti oggi, infatti, sono solo quelli sui quali l’amministrazione e i vertici repubblicani hanno già trovato un’intesa di massima. McConnell non ha invece citato uno dei punti oggetto di contesa con la Casa Bianca: l’ipotesi di inserire nel pacchetto un taglio alle imposte sui salari. Trump ha continuato in queste settimane a promuovere l’idea, che tuttavia non è sostenuta dai Repubblicani. McConnell ha invece menzionato il finanziamento di vaccini, ospedali e test sul coronavirus, perché “la sanità” sarà “il terzo maggiore focus” del pacchetto”. Tuttavia nel fine settimana l’amministrazione Trump si era opposta ad alcuni provvedimenti contenuti nella bozza preparata dai Repubblicani, tra cui lo stanziamento di 25 miliardi di dollari per l’effettuazione di test sul coronavirus e per il tracciamento dei contagi e la concessione di altri 25 miliardi di dollari alle agenzie federali in prima fila per il contenimento del virus, in particolare i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) e gli Istituti nazionali di salute (Nih). Secondo i media locali, l’opposizione della Casa Bianca ha fatto infuriare i Repubblicani al Campidoglio. (segue) (Nys)