Usa: Democratici e Repubblicani trattano sui mille miliardi di dollari del nuovo pacchetto d'aiuti (7)

- L’altro fronte aperto è quello con i Democratici. Oggi la presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ha dichiarato di voler concludere entro la fine della prossima settimana l’accordo con il Partito repubblicano sul prossimo pacchetto di aiuti. “Ho già avuto ieri una conversazione con il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin. Inizieremo i nostri colloqui ufficiali oggi. Spero che possiamo risolvere le nostre divergenze e raggiungere un accordo entro la fine della prossima settimana”, ha detto Pelosi. Tuttavia i Dem vorrebbero un piano ben più ambizioso rispetto a quello da mille miliardi di dollari prospettato dai Repubblicani e dall’amministrazione Trump, che includa in particolare sussidi extra per i disoccupati (quelli da 600 dollari a settimana previsti dal precedente pacchetto sono in scadenza a fine mese). Sul punto Mnuchin ha tuttavia segnato una linea rossa, poiché l’amministrazione vuol fare in modo che “la gente non venga pagata per restare in casa piuttosto che per andare al lavorare”. (Nys)