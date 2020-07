Lazio: Lega, per rilancio turismo ascoltare imprese, piano condiviso con settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per rilanciare il turismo occorre ascoltare le imprese". A dirlo il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, già ministro al Turismo e all'agricoltura, durante una conferenza stampa sulla crisi del turismo nel Lazio, organizzata dalla Lega e che si è tenuta oggi in Consiglio regionale alla Pisana. "Il turismo deve essere la materia di riferimento. Il nostro obiettivo, partendo dal Lazio, è arrivare a un documento programmatico condiviso con i rappresentanti del settore per rilanciare il comparto sulla base delle reali esigenze degli operatori - aggiunge Centinaio -. Una metodologia di lavoro improntata all'ascolto di chi produce e lavora, a cominciare da chi fa intermediazione turistica, perché si tratta di un ruolo fondamentale da tutelare. Il governo, invece, ha abbandonato il tema. Ad esempio la legge 145 ha ancora bisogno dei decreti attuativi ma i ministri Franceschini e De Micheli brancolano nel buio. Per non parlare del flop annunciato rappresentato dal bonus vacanze, di fatto - conclude Centinaio - inutilizzato". Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il coordinatore regionale della Lega Francesco Zicchieri, il capogruppo alla Pisana, Angelo Tripodi, il presidente regionale della commissione Turismo, Pasquale Ciacciarelli, e i consiglieri regionali Daniele Giannini e Laura Corrotti. Per Zicchieri, "la Regione e il Governo sono completamente latitanti nel sostegno al settore, dimostrando scarsa attenzione su una filiera nevralgica del territorio". (segue) (Com)