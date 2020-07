Lazio: Lega, per rilancio turismo ascoltare imprese, piano condiviso con settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inizia - ha continuato il capogruppo in Consiglio regionale del Lazio della Lega Angelo Tripodi - un percorso per il rilancio del turismo, che parte dal basso e dà voce agli operatori, i quali vivono una pesante crisi economica con una perdita importante del prodotto interno lordo. Bisogna mettere a sistema il comparto, scrivendo l'agenda di governo regionale con le associazioni di categoria". Ciacciarelli ha aggiunto che "presto organizzeremo dei tavoli tematici che mettano al centro agenzie e tour operator, trasportatori, congressi e convegni. Roma deve tornare Capitale ed il Lazio centrale". Secondo la consigliera Laura Corrotti "anziché incentivare il settore la sindaca Virginia Raggi installa 46 nuove Ztl dedicate ai bus turistici, consigliando ai visitatori di proseguire il loro tragitto verso i monumenti o strutture alberghiere con i mezzi pubblici. Una soluzione che non tiene però conto dei gravi disagi che i bus di linea già creano ai residenti e che vanno solamente a scoraggiare ulteriormente i turisti, penalizzando così un settore tra i primi a fermarsi a causa dell'emergenza sanitaria e gli ultimi ancora a ripartire". "Il turismo finisce nel calderone delle imprese operanti nel commercio e nell'artigianato per non meglio precisati investimenti in innovazione digitale pari a 48 milioni di euro - ha lamentato Giannini - così si continua a destinare risorse sul nulla in linea col governo". (Com)