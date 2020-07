Genova: Pastorino (Leu), bene visita De Micheli, Conte annunci piano economico per Liguria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato genovese Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali, afferma che "la visita della ministra De Micheli a Genova oggi è stata molto importante. Non solo per l'inaugurazione del cantiere del nodo ferroviario di Genova e per l'annuncio del commissariamento di tante opere come la diga del porto, la pontremolese e altre ancora. È stata importante in generale - continua il parlamentare in una nota - perché testimonia l'attenzione del governo sulla nostra Regione". Secondo l'esponente di Leu, "il momento è davvero complicato per l'economia della Liguria e con i disagi enormi che tutti stiamo subendo per le ispezioni e i lavori così ravvicinati sulla rete autostradale. Non sono rappresentazioni,sono la realtà, sulla quale il presidente Toti specula a fini elettorali, senza peraltro fare nulla. E sono la realtà dalla quale dobbiamo invece uscire tutti insieme. Come abbiamo fatto in occasione del tragico crollo del ponte Morandi. Ero presente - spiega il deputato ligure - all'incontro in Prefettura tra la ministra e il comitato ligure delle diverse associazioni di categoria. Non è finito benissimo, diciamo. Il momento è complicato e i problemi esistono e ciascuno deve fare la propria parte. Anche chi ha ruoli amministrativi in Liguria. Per questo motivo auspico che, anche in ragione di quanto previsto dal decreto Semplificazioni in materia di controlli sulle autostrade, la situazione in Liguria possa essere normalizzata in brevissimo tempo". Pastorino, poi, prosegue: "Bisogna fare in modo che venga subito approntata una campagna di comunicazione da parte di Aspi (Autostrade per l'Italia) circa la percorribilità delle autostrade liguri e che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, già in occasione della inaugurazione del ponte, possa annunciare un piano di ristoro economico straordinario per l'economia ligure. Un'economia gravemente penalizzata - conclude il parlamentare - dai disagi causati dal traffico delle ultime settimane". (Com)