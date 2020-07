Libano: premier Diab, "storica" nomina società consulenza per esame conti Banca centrale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mossa per nominare Alvarez e Marsal è arrivata dopo settimane di ritardi. Altre società di consulenza, infatti, non sono state accettate a causa di presunti legami con Israele, con il quale il Libano è in guerra. Secondo quanto annunciato dal ministro della Salute, Hamad Hasan, “i ministri dei partiti sciiti Amal ed Hezbollah hanno votato scheda bianca oggi per la stipula dei contratti perché le società hanno filiali in Israele o contengono esperti israeliani”. Il governo aveva richiesto una consulenza forense sui conti della Banca centrale a marzo in seguito al primo inadempimento del paese sul rimborso di alcune obbligazioni. Lo scorso aprile, il Fondo monetario internazionale (Fai) ha dichiarato che l'economia del Libano dovrebbe contrarsi del 12 per cento nel 2020. (segue) (Res)